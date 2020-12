Tra i giocatori che sono stati inseriti nella lista dei cedibili dal direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, c'è anche Simone Zaza. Se per l'attaccante arriverà un'offerta convincente, il Torino potrà imbastire una trattativa: ma se Zaza andrà via lo farà solamente a titolo definitivo.



L'attaccante, che non vorrebbe lasciare il Torino a stagione in corso, ha fatto sapere di non essere disposto ad accettare offerte di prestiti vari, nemmeno con la clausola del diritto di riscatto.