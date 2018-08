Non sarà Torino-Roma la partita dell'esordio in maglia granata di Simone Zaza. L'attaccante ex Valencia, arrivato solamente questa mattina nel capoluogo piemontese, comincerà ad allenarsi agli ordini di Walter Mazzarri solamente a partire dalla prossima settimana e, per questo motivo, il suo esordio è stato rimandato.



Contro la Roma in attacco, oltre al capitano Andrea Belotti, giocherà quindi Iago Falque, uno dei tanti ex della partita. Possibile esordio, a partita in corso, per l'altro grande neo acquisto: Il centrocampista Roberto Soriano.