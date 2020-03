​L'attaccante del Torino, Simone Zaza parla del coronavirus a Radio Marca: "Personalmente ho paura, ma se la gente resta a casa tutto passerà. Il calcio e tante altre cose non sono importanti. Penso alla mia famiglia, a me, ai miei amici, speriamo vada tutto bene. Sono chiuso in casa col mio cane, meno male che ce l'ho altrimenti sarei da solo. La mia famiglia vive al Sud. Fino a qualche giorno fa ci allenavamo, ieri era in programma una seduta mattutina ma il giorno prima ci hanno detto che era tutto cancellato. Siamo tutti a casa e aspettiamo. I giorni sono lunghi, gioco alla Playstation, ho diversi libri, mi preparo da mangiare e faccio videochiamate, il tempo passa così".



"Qui in Italia la gente non capisce i consigli, ma se gli imponi degli obblighi comprende che il problema è grave. Ora si è resa conto di quello che succede. Prima nessuno se l'aspettava. Tutti ora ascoltano le raccomandazioni del governo e perché tutto passi in fretta dobbiamo rimanere a casa. Non sono un esperto, ma secondo me l'Italia è un po' più avanti rispetto ad altri Paesi. Abbiamo iniziato a chiudere tutto e anche la Spagna dovrà fare lo stesso. Solo così può andare bene, è l'unica soluzione".