David Zima sta convincendo sempre di più Ivan Juric che, con Koffi Djidji non al meglio, potrebbe tornare a schierarlo titolare nel turno infrasettimanale contro l'Empoli.



Il giovane difensore ceco, arrivato in estate al Torino dallo Slavia Praga, si sta integrando sempre meglio nei meccanismi di squadra e ha superato nelle gerarchie anche un veterano come Armando Izzo. Anche contro la Roma la sua prestazione è stata sufficiente.