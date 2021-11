David Zima giovedì contro l'Empoli giocherà nel ruolo di centrale di destra nella difesa a tre del Torino, lo stesso ruolo in cui è stato impiegato nelle altre partite in cui ha giocato. Ivan Juric lo ha finora utilizzato come vice di Koffi Djidji ma per l'allenatore il ruolo naturale del centrale ceco è un altro.



Secondo Juric, Zima può dare il meglio di sé come centrale nella difesa a tre, la posizione in cui gioca Gleison Bremer (intoccabile visto il rendimento di altissimo livello con cui sta giocando). In futuro il numero 6 granata sarà spostato al centro della difesa.