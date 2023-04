Lunedì 17 aprile 2023, alle ore 19:30, torna la notte delnel Radisson Blu GHR Hotel, in zona Parioli a Roma. L’evento, organizzatosarà l’occasione per premiarecon il premio “Franco Janich”, i migliori talenti del Settore Giovanile, con il premio “Daniel Guerini” e il gol più bella della scorsa stagiona di Serie A, con il premio “Rabona Mobile”. Nel corso della serata saranno tanti gli ospiti.I premiati di questa quinta edizione, sono stati comunicati dal Presidente dell’ADiCoSp, Alfonso Morrone. I nominativi sono i seguenti:- Premio Franco Janich “Alla Carriera” (Udinese)- Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Serie A (Empoli)- Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Serie B” (Cremonese)- Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Serie C” (Sudtirol)- Premio Franco Janich “Miglior Direttore Sportivo Futsal” (Feldi Eboli)- Premio Franco Janich “Miglior Segretario Sportivo Professionista” (Spal)- Premio Franco Janich “Miglior Segretario Sportivo Dilettante” (Caldiero Terme)- Premio Speciale Franco Janich (Feralpisalo)- Premio Daniel Guerini “Miglior Giovane” (Hellas Verona)- Premio Daniel Guerini “Miglior Under 19” (As Roma)- Premio Daniel Guerini “Miglior Under 17” (Bologna)- Premio Daniel Guerini “Miglior Giovane Futsal” (Ss Lazio Calcio A 5)- Premio Daniel Guerini “Miglior Responsabile Settore Giovanile” (As Roma)- Premio Daniel Guerini “Miglior Allenatore Settore Giovanile” (As Roma)- Premio Daniel Guerini “Miglior Allenatore Futsal” (Italia Under 19)- Premio Speciale Daniel Guerini- Premio Adicosp “Stampa E Tv”- Premio Adicosp “Stampa”- Premio Adicosp “Sport E Cultura”- Premio Rabona Mobile “Miglior Goal” (Sampdoria)- Premio Rabona Mobile “Miglior Goal Vintage” (As Roma)