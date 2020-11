Riecco l’uomo decisivo, torna l’attaccante divenuto a suon di gol insostituibile., ultimo step prima della sosta per le nazionali. “Lukaku si è allenato con noi oggi, quindi con ogni probabilità sarà convocato”, ha detto il tecnico in conferenza stampa, presentando la gara contro la banda Gasp., che l’aveva messo ko dopo la partita con lo Shakhtar. Senza di lui l’Inter ha enormemente faticato. E questo lo si nota non solo dai risultati, negativi, ottenuti (2-2 col Parma a San Siro e 2-3 contro il Real). C’è molto altro, c’è una squadra che ruota attorno al suo bomber-boa.I gol, in questo inizio di stagione, sono stati tanti (5 in altrettante gare in serie A, 2 in altrettante partite in Champions), ma Big Rom è di più, per l’Inter., agli spazi che naturalmente riesce a creare per gli altri con il suo movimento e le sue giocate. Lautaro e Perisic, soprattutto a Madrid, sono riusciti in parte a sopperire all’assenza del belga, che però dà una dimensione completamente diversa alla squadra.. Dovrebbe esseread agire quindi con, consulla trequarti. In medianacon, il cui utilizzo dipenderà dall’esito del nuovo tampone cui è stato sottoposto con: se negativo potrebbe essere in campo dal 1’. Sicuro titolare sarà, reduce dal lungo stop causa Covid, mentreguadagna posizioni su. L’ex Borussia Dortmund, apparso in difficoltà a Madrid, potrebbe finire in panchina. Con Lukaku che rientra, almeno una buona notizia.