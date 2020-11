Caricamento…

Niente da fare,non riesce proprio a trovare la sua collocazione nello scacchiere tattico die non riesce a tornare quello che i tifosi nerazzurri avevano potuto conoscere, anche da avversario più che decisivo, ai tempi del Tottenham. Il minutaggio a disposizione non è stato da "insostituibile", ma la sensazione è che con il rientro di tutti i centrocampisti a disposizioneper l'asso danese ci sarà sempre meno spazio.Nel corso dell'estate, in seguito al celebre patto di Villa Bellini che ha confermatoin panchina,sia proponendolo ad altri club, sia provando ad inserirlo income ad esempio con il PSG nell'operazione Icardi, con il Chelsea per Kanté, Emerson Palmieri e Alonso, ma anche con lo stesso Tottenham per Dembelé., forte di un contratto ricchissimo e molto lungo, ma anche voglioso di poter dimostrare di non aver fallito nella scelta del progetto nerazzurro.Il mercato attorno ad Eriksen non è dormiente, anzi è molto attivo anche se tutte le offerte ventilate all'Inter parlano soltanto di prestiti e non di acquisti a titolo definitivo. Per ora il club nerazzurro ha sempre negato la possibilità di "regalare" i suoi talenti e fino a gennaio proverà in ogni modo a rivalorizzarlo negli spezzoni che gli concederà Conte. La svolta tanto attesa non è arrivata e sebbene la speranza ci sia e sia forte la sensazione è che alla fine potrebbe essere proprio il giocatore a non opporsi più ad un addio.