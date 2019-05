Venerdìha pubblicato un articolo sulla vicenda dell'ottocentista Usa Alysia Montaño, resa nota dal New York Times . Si tratta dell'ennesimo caso che mostra quanto, ancora nel 2019, sia complicato per una donna in carriera scegliere l'esperienza della maternità senza mettere a repentaglio il lavoro e il salario.. E altrettanto ci si poteva aspettare che molte risposte date dagli utenti andassero in una direzione piuttosto conservatrice (eufemismo) in materia di tutela della maternità e di doveri da parte del datore di lavoro.. Ciò che sconcerta e induce qualche riflessione.Lo chiediamo senza alcuna polemica, e con l'intenzione di capire. Perché, piacciano o no, le opinioni riflettono idee e rappresentazioni che sono non soltanto individuali. Esse esprimono modi di essere e di sentire diffusi in società, e perciò vanno prese in considerazione anche se urtano i convincimenti e i valori personali. E si badi bene che “prendere in considerazione” non significa “condividere”, né “accettare”. Piuttosto, si tratta di comprendere quale sia il retroterra di valori e sentimenti che portano a assumere quelle posizioni.a. Certo, qui si parla quasi esclusivamente di calcio. E tuttavia, ciascuno approda qui partendo dal proprio vissuto e col bagaglio personale di idee e esperienze.. Perché bisogna spezzare la continuità di un percorso senza avere la certezza di riprenderlo con le stesse energie, perché durante quel periodo di pausa professionale possono mutare le condizioni e l'ambiente di lavoro in una misura tale da rendere difficoltoso il reinserimento, perché i cambiamenti nella sfera personale sono troppo profondi per non avere ripercussioni sulla sfera professionale, per tanti altri motivi che sarebbe eccessivo stare a elencare. E ciò vale a maggior ragione per una donna in carriera che sia anche un'atleta, e che in ragione di un arco temporale della carriera agonistica estremamente compresso deve affrontare un sacrificio e dei rischi molto più elevati.. E senza ancora avere affrontato il datore di lavoro e/o l'ambiente professionale da mettere a conoscenza del periodo di pausa. Rispetto a questo stato delle cose,(ma anche del partner, ché altrimenti si continuerebbe a dare una rappresentazione parziale della questione). Ci limitiamo a riassumere il tenore delle opinioni espresse. Che, va sottolineato, sono non tutte negative. Ma in gran parte, sì., semplicemente, rivendica che il datore di lavoro non possa essere obbligato a pagare una dipendente inattiva.C'è chi aggiunge che “con la scusa che una è femmina, tutto è dovuto” (sic!).fra lo status di atlete e quello di semplici lavoratrici, sostenendo che le prime dovrebbero usare particolare accortezza in materia di maternità perché la performatività fisica è al centro del loro impegno. Ricollegandosi al punto di sopra,che quando le atlete firmano il contratto con lo sponsor conoscono certe clausole, e dunque poi non devono lamentarsi., visti gli “ingaggi milionari”, bisogni accettare certi sacrifici (come se tutti gli ingaggi fossero milionari, e come se gli ingaggi milionari bastassero a giustificare certe costrizioni).che le atlete dovrebbero fare figli soltanto dopo la chiusura della carriera agonistica.. Quelli che “queste cose sono sempre esistite, e dunque perché ci si scandalizza ora?”. E fra costoro ci sono quelli che “queste cose succedono a tante donne che lavorano nell'ombra e nessuno dice niente, ma se invece succede a un'atleta...”., lavoratrice in nero e dunque sfruttata e negata in ogni diritto. Costui esprime questa testimonianza per solidarizzare con Alysia Montaño? Nossignori, lo fa per rimarcare che, nel caso suo e della sua signora “nessuno si è scandalizzato”. E non possiamo che solidarizzare nei confronti di questo utente e della moglie, fatta quest'ultima oggetto di una pratica odiosa. Ma facciamo anche notare che non ci si può scandalizzare di ciò che non viene denunciato. E all'ovvia obiezione che non tutti abbiano la possibilità di effettuare la denuncia e affrontarne le conseguenze, ribattiamo che proprio per questo motivo bisognerebbe salutare con soddisfazione il momento in cui una denuncia arriva e rimette la questione sul tavolo.. E che il discorso sui diritti (non soltanto quello alla maternità) stia sempre più allontanandosi dal punto fermo dell'universalismo per frammentarsi in una miriade di personalismi.