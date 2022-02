L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha confermato in un'intervista alla Reuters che il progetto di portare le squadre di Serie A negli Stati Uniti durante il prossimo Mondiale in Qatar diventerà realtà. Si disputerà dunque un torneo coi calciatori non convocati dalle rispettive nazionali per aumentare la visibilità del nostro campionato: "Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali".