ordinaria amministrazione o poco più, poi si supera al 14' del secondo tempo sul cross deviato di Radonjic.: è lui che ha il compito più complicato nel dover arginare il pimpante Radonjic, ma è anche il più attento della difesa bianconera. E ci mette la testa per il gol dello 0-1.centrale della difesa a tre, non è chiamato a particolari interventi contro un Toro senza centravanti. Esce per un problema al flessore, travolto dai fischi dei suoi ex tifosi che non lo hanno perdonato (6' stentra e si mette al centro della difesa, si mette a disposizione): meglio da centrale sinistro probabilmente.: quando si innesca si intravedono barlumi di vero Cuadrado, nel complesso si fa notare soprattutto per gli errori.: non ha mai avuto tempo e modo di lavorare realmente sulla sua condizione atletica, continua a giocare sempre e comunque, ma è fuori fase e si vede.: prezioso quando deve proteggere la difesa, meno in fase di impostazione, solo Milinkovic gli nega un gol.non è autore di una prova impeccabile, resta però l'unico in grado di qualche break e di portare fisicità nei duelli a centrocampo.: le opportunità di incidere sulla sinistra non mancano, le spreca quasi tutte per un tempo e poi sale in cattedra nella ripresa. Se i suoi palloni in mezzo non diventano assist vincenti è per colpa di chi non li sfrutta..non sembra la spalla ideale per Vlahovic, gira al largo anziché dividersi il lavoro sporco. Crea scompiglio nella ripresa, poi si divora un gol clamoroso (28' st: spezzone di sostanza): tenta di lavorare per sé e per i compagni, sbaglia tanto, praticamente tutto per 75 minuti. Ma non si abbatte mai e trova la zampata da tre punti, quella che spera possa davvero cambiare la stagione dei bianconeri (45' st).All.: nel derby della paura, la Juve sembra annullarsi con un Torino tutt'altro che irresistibile. Ma vince e non prende gol, dopo aver lottato più con le sue paure che con il Toro. Comunque, un punto di ripartenza. L'ennesimo.