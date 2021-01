IL TABELLINO:

Giusto, giustissimo così, perché la squadra di Pioli ha il merito di chiudere in fretta la partita, per merito dei suoi rossoneri e per demeriti del Torino sempre più “ino” e sempre meno Toro. A nulla serve, infatti, recriminare sulla traversa colpita da Rodriguez sullo 0-2, o sul parziale risveglio dei granata nella ripresa, perché il Milan ormai aveva già fatto la differenza con la velocità dei suoi uomini migliori, Leao e Kessie, grazie agli assist di Diaz. E così, per una volta,- Le tante assenze nel Milan non si sentono, mentre si capisce subito perché il Torino è in piena zona retrocessione. I rossoneri, infatti, giocano una partita a senso unico, approfittando della partenza timida degli avversari., che può così tornare a fare l’attaccante aggiunto. Non a caso è lui ad avviare l’azione del primo gol con una delle sue progressioni, conclusa con un passaggio per- Nemmeno lo svantaggio scuote il Torino, che continua a subire calci d’angolo a dimostrazione della pressione rossonera., invece di cercare la giocata personale con il tiro da fuori area. E proprio lo spagnolo, dopo l’assist del primo gol,- Nemmeno stavolta cambia il copione della partita, perché il Milan non si ferma, spinto a destra da Calabria e a sinistra da Hernandez, con la fantasia al centro di Diaz e le accelerazioni davanti di Leao, pronto a buttarsi su tutti i palloni, mentre gli esterni altiMa è il classico lampo isolato, perché subito dopo il Milan potrebbe segnare il terzo gol con Kessie, che vola in contropiede ma calcia addosso a Sirigu.- Linetty, escluso per la prima volta da Giampaolo, torna in campo all’inizio della ripresa al posto del deludente Gojak, ma oltre al centrocampista polacco si rivedono gli scatti di Singo che spinge con maggiore continuità sulla destra.che si rende conto di avere esagerato nella valutazione dell’intervento del numero 8 rossonero. Non esagera, invece, lo stesso- Poco dopo, ma i cambi più importanti sono quelli dicon un’impostazione più offensiva. In effetti il Toro offre segnali di risveglio, avvicinandosi maggiormente a Donnarumma, ma così facendo offre spazi al contropiede dei rossoneri.che devia da campione una conclusione del nuovo entrato Segre. E’ l’ultimo, tardivo, acuto delche gli concede soltanto spiccioli di inutile speranza.Milan-Torino 2-0 (primo tempo 2-0)Marcatori: 25' pt Leao (M), 35' pt rig. Kessie (M)Assist: 25' pt Brahim (M).MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria; Kjaer; Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie; Tonali (dall'8 st Dalot); Castillejo; Brahim (dal 15' st Calhanoglu); Hauge (dal 40' st Maldini); Leao (dal 40' st Ibrahimovic). A disp. A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Frigerio, Colombo. All. Pioli.TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (dal 19' st Zaza); Bremer; Lyanco; Singo; Gojak (dal 1' st Linetty); Lukic; Rincon (dal 31' st Segre); Rodriguez (dal 19' st Murru); Belotti (dal 40' st Bonazzoli); Verdi. A disp. Milinkovic-Savic, Rosati, Ansaldi, Buongiorno, Nkoulou, Vojvoda, Baselli. All. Giampaolo.Arbitro: Maresca, assistenti Galetto e Prenna, Fabbri quarto uomo, Giuda e Fiorito al Var.Ammoniti: 22' pt Pioli (M), 27' pt Rincon (T), 38' pt Brahim (M), 41' pt Romagnoli (M), 46' pt Tonali (M), 20' st Dalot (M), 34' st Leao (M), 47' st Segre (T).