Non abbiamo potuto vedere la faccia dima, quando ha saputo cheavrebbe rinnovato il proprio contratto con il, certamente sul suo volto è apparso un sorriso. E quel sorriso è diventato più grande oggi, quando la notizia è stata ufficializzata: d’altronde il difensore franco-ivorianoJuric ne ha sempre esaltato le qualità, la capacità di sapere affrontare qualsiasi attaccante nell’uno contro uno e, prima che la stagione volgesse al termine, si era mosso in prima persona per far sì che il rinnovo arrivasse. Ora sono arrivate le firme sul contratto: Djidji resterà al Torino almeno un altro anno.Non è un caso che abbia prolungamento fino al 2024, quando anche il contratto di Juric scadrà:Per lo stesso Djidji, Juric rappresenta una garanzia e ha accettato di restare un altro anno al Torino (nonostante alcune richieste dalla Francia) anche per poter continuare a lavorare con quel tecnico che più di ogni altro ha saputo esaltarne le qualità.hanno così esaudito il primo desiderio di Juric, ne restano però ancora altri da realizzare: prima di tutto i ritorni (a questo punto non si può più parlare di riscatti visti che i termini sono scaduti) dipoi il completamento della rosa con giocatori funzionali al progetto e soprattutto a disposizione per il ritiro di Pinzolo.