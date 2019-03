Monchi rescinde il contratto con la Roma e i tifosi del Torino tirano un sospiro di sollievo. Nulla contro il direttore sportivo spagnolo ma i suoi apprezzamenti pubblici ad Andrea Belotti avevano fatto preoccupare non poco l’ambiente granata. “Belotti mi piace. La Roma del futuro sarà più italiana, ho capito che è più opportuno acquistare calciatori italiani” aveva dichiarato. E per mettere a punto il suo piano di una Roma più italiana aveva bisogno proprio del Gallo perché di centravanti azzurri con le qualità per giocare in una big del nostro campionato non ce ne sono tanti. Ora tutto può cambiare.



Al Torino non basta il cambio di direttore sportivo nella società capitolina per essere certo di non perdere il proprio capitano: il West Ham è sempre alla finestra e, se Mirabelli dovesse accasarsi proprio ai giallorossi, anche la Roma potrebbe tornare a corteggiare il centravanti granata. Ma per questo è ancora presto per iniziare a preoccuparsi. Ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione, come l'eventuale parteciazione a una coppa europea nella prossima stagione. E a proposito della Roma, ad oggi non è così scontato che i giallorossi terminino il campionato davanti i granata (sono infatti solo tre i punti che separano le due squadre), non lo è quindi che la squadra ora allenata da Ranieri giochi in una coppa diversa da quella della formazione di Mazzarri. Proprio quest’ultimo è un fattore che potrà rivelarsi determinante per il futuro di Belotti. Come mai era successo negli ultimi anni, il Torino ha ora la possibilità di qualificarsi all’Europa League (e può anche coltivare il sogno Champions League): con una coppa internazionale da giocare potrebbe essere più facile trattenere il Gallo.