Alla prossima presenza in campionato, il Torino sarà obbligato a riscattare il cartellino di Cristian Ansaldi, versando nelle casse dell'Inter 2 milioni di euro (che si andranno ad aggiungere ai 2,5 milioni di euro) già versati nell'estate del 2017 al momento del passaggio in prestito biennale dell'argentino alla squadra granata.



Ma quando il Torino pagherà i 2 milioni di euro all'Inter? Non immediatamente dopo l'attivazione della clausola ma solamente a fine stagione. La società granata ha infatti tempo fino al 30 giugno per riscattare il cartellino di Ansaldi.