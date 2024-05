Toromania: alla fine è colpa di tutti, dall'insultatore anonimo nessuna assunzione di responsabilità

“Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto.”. Era lecito aspettarsi delle scuse dopo gli insulti rivolti da qualche calciatore ai tifosi a Superga, non era però scontato che arrivassero. Era però anche lecito aspettarsi un atto di coraggio, un’ammissione di colpe da parte di chi, protetto dal pullman, ha salutato con uni tifosi.L’insultatore di Superga resterà anonimo, pagherà la multa inflitta dalla società, ma non si esporrà: così ha deciso, così forse gli è stato consigliato.

Quella lettera firmata da tutti e pubblicata ieri pomeriggio non ha però aver convinto i tifosi, non ha fatto tornare il sereno. Si può sbagliare - capita a tutti - e la storia recentissima del Torino è piena di errori: c’è, per esempio, quel dito medio di Juric ai tifosi al termine della partita contro il Sassuolo. Un gesto dettato anche dall’adrenalina del momento (ma ciò non lo giustifica) di cui il tecnico si è assunto immediatamente le responsabilità, sono arrivate poi le scuse e il caso è rientrato in pochissimo tempo.

Con un pentimento reale da parte di chi ha pronunciato quelle frasi ormai diventate famose e registrate dallo smartphone di Gemello, probabilmente anche il “caso del video di Superga” si sarebbe chiuso. Così invece rischia di restare aperto e, la prossima volta, non ci si potrà arrabbiare se arriveranno altri fischi. E stavolta non solamente per le prestazioni o i risultati deludenti.