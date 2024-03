è rimasto addirittura in silenzio stampa dopo Torino-Monza,si è invece definito perplesso per le decisioni arbitrali (e di non essersi mai lamentato delle decisioni arbitrali!). Da quanto avvenuto nel post partita sembrerebbe che contro il Torino siano successe mai accadute prima. Un po’ come se ai brianzoli non avessero fischiato un rigore - come quello non dato a Ricci nel Torino-Monza dell’anno scorso - o come se avessero annullato un gol tipo quello tolto a Rodriguez all’andata… iInvece il Torino ha avuto un rigore per una trattenuta di Pessina su Ricci (per carità, nulla di eclatante ma è un tipo di rigore che si è visto dare in tante partita, su tanti campi) e il Monza non ne ha avuto uno semplicemente perché Lovato ha calciato il pallone. Cose clamorose non ne sono accadute, perché anche la seconda ammonizione di Pessina è corretta, da regolamento.

Era una partita importante per entrambe le squadre, un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa, questo fa comprendere un certo nervosismo in casa Monza per la sconfitta, ma non giustificano addirittura il silenzio stampa contro un Torino che è ancora in credito per gli episodi arbitrali a sfavore., sul fatto che il Monza sia riuscito solamente una volta a rendersi pericoloso (con il colpo di testa di Djiuric nel secondo tempo) e sia stato salvato più volte dalle parate di Di Gregorio. Insomma, le questioni su cui recriminare sono ben altre, non l’arbitraggio.