Toromania: anche al Toro rischia di vincere 'la noia'. Ma non ci sarebbe nulla da festeggiare

Andrea Piva

Europa. Eccolo l’obiettivo finalmente dichiarato, non dalla società (almeno per il momento) ma da allenatore e calciatori. L’obiettivo che sognano i tifosi, stufi della mediocrità, delle inutili posizioni di metà classifica. Tutto bello, a parole. Poi però arrivare il campo e dopo lo 0-0 contro la Salernitana è arrivato un 1-1 contro il Sassuolo che rende ancora più complicata la rincorsa a quel piazzamento europeo tanta desiderata.



Il Torino ha fallito due occasioni consecutive per poter avvicinarsi a quel sogno, per renderlo un po’ più reale. Come se non bastasse il fatto che il cammino verso la qualificazione a una coppa europea è complicato di suo e il dover competere con squadre certamente più attrezzate, come Napoli e Lazio (bisognerebbe superare anche una delle cosiddette grandi per arrivare tra le prime sette, non basterebbe arrivare davanti a formazioni più simili nei valori, come Bologna e Fiorentina), il Torino si sta ora facendo male da solo: a Reggio Emilia ha regalato il gol al Sassuolo, con Lovato che ha marcato Pinamonti a cinque metri di distanza in area di rigore, su un cross proveniente dalla destra, permettendogli di colpire con la massima semplicità il pallone. Zapata ha rimesso a posto le cose pochi minuti più tardi, ma non è bastato.



Quando Vlasic si è spento il Torino non è più riuscito a essere pericoloso (quanto sarebbe servito l’arrivo di un vice-Vlasic nel mercato di gennaio), anche perché l’apporto di Sanabria è stato pressoché nullo e l’unica alternativa presente in panchina nel reparto offensivo era Okereke. La rincorsa all’Europa non è ancora terminata ma se il Torino dovesse fallire ancora ci sarebbe il rischio che alla fine a vincere sarebbe la noia. E in questo caso non ci sarebbe da festeggiare come ha fatto Angelina Mango a Sanremo.