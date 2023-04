A nove giornate dalla fine della stagione il campionato delrischia di essere già terminato: troppi i punti che separano la squadra granata dal settimo posto, tanti (6) anche quelli di differenza con il, attualmente ottavo. Senza considerare che proprio i rossoblù, così come la, sembrano al momento avere qualcosa in più a livello di qualità e di condizione fisica. Avrebbe potuto fare qualcosa in più il Torino per poter ambire ancora alla qualificazione a una coppa europea? Probabilmente sì e l’autocritica di Juric ne è la dimostrazione.Mai, in precedenza, l’allenatore croato si era assunto le colpe come fatto proprio alla vigilia della partita della Salernitana:Certoha perso in estate giocatori come, che garantivano qualità, chili e centimetri in mezzo al campo e non sono stati sostituiti. In attaccoE poi tante altre lacune che hanno lasciato un senso di incompiutezza, che non ha permesso quel salto di qualità che da anni viene invocato e che puntualmente non arriva.Nove partite da giocare sono ancora tante e possono permettere di mettere una tappa agli errori e e alle lacune di questa squadra, oltre che regalare al Torino ancora un po’ di speranze: certo non si dovrà più sbagliare, a partire dalla partita di domani contro la Salernitana.