Commentando la partita da poco conclusa,ha avuto un lapsus: “Devi avere una struttura fisica completamente diversa per reggere”. Non ha perso il suoma contro laha portato a casa un pareggio, per come è arrivato però la sensazione di una sconfitta è forte: per oltre 70 minuti la squadra granata ha dominato sul piano del gioco, è passata in vantaggio cone non ha sfruttato un paio di ottime occasioni con. Poi è arrivato il rigore per la Roma al 91’ che Belotti ha calciato sul palo: scampato il pericolo sembrava proprio che ci fossero tutti gli elementi per festeggiare una vittoria, invece a spegnere l’entusiasmo ci ha pensatocon quel tiro dal limite che non ha lasciato scampo aL’1-1 fa male per come è arrivato, avrebbe forse fatto più male se a sigillarlo fosse stato proprio Belotti., sua ex squadra,(lo ha spiegato anche Mourinho),. Perché? Non lo sappiamo e non lo sapremo. Perché se c’entra il Torino il Gallo non parla, non lo fa da mesi: nessun saluto al momento della decisione di andare via (scelta più che legittima), nessuna spiegazione, da quando è alla Roma ha invece ritrovato la voce e la voglia di postare sui social immagini della sua nuova avventura in giallorossa.chi ti ha sostenuto e amato per anni non meritava di vederti segnare proprio in quel modo al Torino.