Ci volevano le maniere dure per scuotere. Quello visto ieri contro ile che poi è pian piano sparito, fino ad arrivare al derby. Ciò che è accaduto nella partita contro laè noto a tutti: Juric longa mandato in campo a inizio secondo tempo, il serbo ha giocato nel peggior modo possibili i primi palloni toccati, poi anziché coprire la propria zona e andare a disturbare Chiesa sul cross del 3-2 ha passeggiato svogliato al limite della propria area di rigore facendo infuriare Juric. Appena quindici minuti dopo il suo ingresso in campo è stato richiamato in panchina., un episodio che rischiava di essere il preludio all’ennesima stagione buttata al vento da parte del calciatore serbo. Juric ha invece continuato a credere in lui, decidendo di mandarlo in campo a partita in corso contro il Bologna e di schierarlo dal primo minuto a Lecce. Vero che le alternative contro i giallorossi non erano molte, considerato che siache, ma c’erano anche altre carte che l’allenatore avrebbe potuto giocare (da, rimasto in panchina, a Ilic avanzato nella posizione di trequartisti con Ricci titolare a centrocampo).Puntare su Radonjic si è invece rivelata la mossa giusta, quella decisiva per la partita. I gol li hanno fatti, ma le accelerazioni del serbo sulla sinistra hanno spaccato la gara (non è un caso che l’assist per il 2-0 sia stato proprio di Radonjic). Ora tocca al numero 49 continuare su questa strada.