Toromania: Bellanova brilla anche in Nazionale, il merito è (anche) di Juric

Andrea Piva

Può essere orgoglioso, Ivan Juric, dell’esordio in Nazionale di Raoul Bellanova. Il terzino questa sera ha vestito per la prima volta la maglia Azzurra e lo ha fatto disputato una bella prestazione contro l’Ecuador. Ma se Bellanova è arrivato a conquistare la fiducia di Luciano Spalletti una parte del merito è proprio del tecnico croato, oltre che dello stesso terzino ovviamente.



Negli ultimi mesi Bellanova è stato uno dei trascinatori del Torino, partita dopo partita: a suon di corse sulla fascia destra, cross, assist e anche un gol, ha meritato la chiamato in Nazionale. Ma il Bellanova di inizio campionato era un altro giocatore: faticava (e non poco) a imporsi, faticava a trovare gli spazi sulla fascia per innescare la sua velocità. Se c’è qualcuno che anche in quel momento di difficoltà non ha mai smesso di credere in lui è stato proprio Juric: l’allenatore granata gli ha sempre dimostrato fiducia, lo ha sempre fatto giocare e lo ha aiutato a crescere, a migliorare. In pratica lo ha valorizzato, così come ha fatto con diversi altri calciatori da quando siede sulla panchina del Torino.



Quando si giudica il lavoro di un allenatore, in particolare quello di una squadra di metà classifica, composta più che altro da scommesse e giocatori da valorizzare, va tenuto conto proprio il lavoro fatto sui singoli, oltre che i risultati di squadra ottenuti. E Juric in questi anni ha saputo far crescere tanti giocatori, Bellanova è soltanto l’ultimo di questo lungo elenco.