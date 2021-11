Sui vari infortuni e le storie a esse collegati, da quando Ivan Juric è arrivato al Torino, ci si potrebbe scrivere un libro. Un capitolo a testa lo meriterebbero Josip Brekalo e Dennis Praet: il primo, dopo essersi fermato a poche ore dalla partita contro la Sampdoria, non essersi allenato per tutta la settimana successiva e aver saltato la trasferta a La Spezia, ha comunque raggiunto il ritiro della Croazia ed è sceso in campo nel quarto d’ora finale della partita di questa sera contro la Russia, gara decisiva per la qualificazione al Mondiale della nazionale balcanica. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i primi esami a cui si era sottoposto lasciavano presagire uno stop di circa un mese, non una settimana.



Con Dennis Praet è successo invece il contrario: alla vigilia della partita contro lo Spezia, Juric aveva spiegato in conferenza stampa che il belga non era al meglio e probabilmente non sarebbe neppure partito per la Liguria. Invece ha giocato per tutti i 90 minuti e ha poi raggiunto il ritiro del suo Belgio dove però lo staff medico si è accorto che non era certo nelle migliori condizioni fisiche e per questo non è stato a disposizione per la partita contro l’Estonia. Quando entrambi torneranno a Torino sarà più facile capire qualcosa in più riguardo alle rispettive condizioni di salute, certo è che non potranno sbagliare altre valutazioni: basta il caso Marko Pjaca, rimasto ai box quaranta giorni per un problema muscolare sottovalutato.