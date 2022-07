L’asta che sperava che si aprisse per ora non si è vista,non ha però lo stesso intenzione di mettere a prezzo di saldo. E ha ragione. A margine della presentazione dei palinsesti di La7 il presidente del Torino è stato chiaro: “. A Gleison, ripeto, ho fatto una promessa e generalmente le promesse le mantengo. Da parte mia c’è la volontà di accontentarlo nel momento in cui la proposta sarà quella giusta”. Ma come può un difensore come Bremer valere solamente 25 milioni, come ha offerto l’Inter, se sul mercato i prezzi dei suoi colleghi sono il triplo o addirittura il quadruplo? Basti pensare alle richieste per Skriniar da parte dell’Inter o quelle della Juventus per De Ligt.Certoconsiderato che non ha praticamente nessuna esperienza a livello internazionale (fatta eccezione per i preliminari di Europa League del 2019) e solamente negli ultimi due anni si è espresso a ottimi livelli (addirittura eccezionali sotto la guida da Juric), completando il proprio percorso di crescita, ma non può essere venduta a 1/3 rispetto a quanto l’Inter vorrebbe vendere Skriniar o a 1/4 rispetto al prezzo fissato dalla Juve per De Ligt., con l’attaccante che è andato via a parametro zero dopo che qualche anno faperché non voleva incassare meno 100 milioni: primo perché il presidente del Torino il Gallo non lo voleva cedere (salvo offerte davvero irrinunciabili come appunto 100 milioni) mentre, secondo perché alla chiusura della finestra estiva di calciomercato manca ancora molto e Cairo sa che se negli ultimi giorni di mercato avrà ancora Bremer in rosa, ci sarà qualche squadra pronta a prenderselo, non a 40 o 50 milioni, ma a cifre superiori a quelle offerte al momento dall’Inter sì.