L’intoccabile: così Ivan Juric aveva definito nelle scorse settimane Alessandro Buongiorno. Secondo l’allenatore, il difensore dovrebbe essere considerato incedibile, il giocatore in cui intorno costruire una squadra più forte possibile. Ma non è solamente per una questione puramente tecnica che il centrale dovrebbe diventare una bandiera della squadra granata: Buongiorno è di Torino, è tifoso del Toro, è cresciuto in una famiglia granata e gioca nel Torino da quando era bambino. E poi, cosa tutt'altro che secondaria, sta dimostrando anche di essere forte.



Di stagione in stagione sta migliorando sempre di più e nell’ultimo anno è stato autore di un ottimo campionato: non è un caso che Roberto Mancini lo abbia convocato in Nazionale. Ivan Juric è un allenatore che sa valorizzare al massimo i propri giocatori, sa farli crescere e sa esaltare in particolari le doti dei suoi difensori, basti pensare al lavoro fatto con Rrhamani e Kumbulla al Verona o all’esplosione di Bremer al Torino. Buongiorno sembra avere tutte le carta in regola per diventare uno dei difensori più importanti del campionato, per seguire le orme dei colleghi citati in precedenza: non ha ancora espresso tutto il proprio potenziale e l’impressione è che i suoi margini di crescita siano ancora molto ampi.



Ecco perché una delle priorità del Torino deve essere quella di blindarlo, di rinnovare il contratto a Buongiorno e farlo diventare una bandiera della squadra, un simbolo per il presente e per il futuro. La trattativa è in corso: speriamo che la fumata bianca arrivi presto.