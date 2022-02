Un errore può capitare, due pure, ma con quelli commessi ieri contro l’Udinese sono addirittura: il rinvio sbagliato che ha portato al gol dicontro laglielo si può perdonare, così come quel pallone che si è fatto sfuggire dalle mani nel secondo tempo su cui poi ha messo una pezzacon il successivo salvataggio sulla linea. Poi c’è stata l’uscita a metà contro ile la porta lasciata spalancata aper la rete dell’immeritato 1-1 neroverde, infine i due gravi errori che hanno portato agli altrettanti gol dell’nei minuti di recupero di ieri.tutti con una serie di prestazioni convincenti e parate decisive. Poi sono arrivate la pausa natalizia e il Covid ed è tornato il Milinkovic-Savic che tre anni fa non giocava neppurein B e che l’anno dopoha immediatamente fatto scendere nelle gerarchie del suorelegandolo al ruolo di terzo.MaProbabilmente non è quello visto nelle ultime partite ma neppure quello che è sembrato essere nella prima parte di stagione. E’ un portiere fisicamente dotato, bravo con i piedi ma con lacune da colmare tra i pali e nelle uscite. Resta da capire (possibilmente prima della partita contro il Venezia) come saprà a reagire a questi errori in serie, perché, più che per qualsiasi altro giocatore, per un portiere è fondamentale scendere in campo sapendosi lasciare alle spalle gli sbagli precedenti e la paura di commetterne altri. Saprà farlo Milinkovic-Savic?