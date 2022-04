Ciò che da un anno sta accadendo riguardo al rinnovo disembra una storia scritta dal miglior sceneggiatore di serie TV.- o meglio da quando il Gallo aveva fatto sapere di non voler decidere a fine anno se prolungare o andare via -il rinnovo non c’è stato e nemmeno ma non c’è stata neppure una chiusura totale a questa possibilità. Tutto è rimandato a fine campionato, come lo stesso centravanti aveva spiegato ad agosto. In questo arco di tempo non sono però mancati gli episodi che hanno tenuto alto il livello di attenzione, creato anche un po' di tensione: ancora una volta èa vestire i panni del personaggio che sembra voler creare tensione.” aveva dichiarato a dicembre. “” ha invece aggiunto ieri. Ma Cairo non è il personaggio di una serie TV e le sue battute non vanno quindi lette in un’ottica funzionale alla storia, semmai vanno interpretate come dichiarazioni che possono favorire la sua narrazione della vicenda: sa di non essere amato dalla maggior parte dei tifosi, è consapevole anche del fatto che se Belotti andrà via non recupererà di certo il consenso. Anche perchéE’ così checercando di togliersi qualche responsabilità riguardo a un eventuale addio del capitano che, finora, ha però sempre risposto nel miglior modo possibile: con i fatti. Il Torino non ha di fatto più niente da chiedere a questa stagione, eppure il Gallo in campo non si è mai risparmiato, lottando e cercando di trascinare la squadra come ha sempre fatto. Il presidente non può contare neanche sull’aiuto di: “, qualcuno non sarà d’accordo ma credo ciecamente che prenderà una decisione a fine campionato”. Ora più che mettere le mani avanti, lanciare frecciatine e insinuazioni varie,