C’era una volta un grande amore che con il tempo si è via via affievolito lasciando delusione, ma anche un pizzico di speranza, nelle settimane e nei giorni che preludono l’inevitabile addio. E’ la trama di molti romanzi e film, quelli senza lieto fine, ma è anche in parte la sintesi del rapporto trapresidente e bomber del Torino, diventato poi anche capitano e blindato (quando è stato possibile farlo) con un contratto fino al 2023. Ora però“Se Belotti se ne andrà senza lasciarci un euro? Ormai credo che finirà così” ha dichiarato quasi rassegnato il patron del Torino parlando del futuro del Gallo, non credendo più all’ipotesi che alla fine il centravanti possa rinnovare. D’altronde quel “a fine anno deciderò” pronunciato sia privatamente ae ai dirigenti che pubblicamente ai microfoni delle TV dall’attaccante ha illuso pochi,, probabilmente non sa ancora quale sarà la sua prossima squadra ma difficilmente sarà il Torino.A sei mesi dalla scadenza del contratto del Gallo, Cairo ha già iniziato a parlare da presidente tradito, raccontando la propria versione dei fatti. “Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa perché al Milan sarebbe voluto andare” ha dichiarato. Ma nei quattro anni successivi Belotti non si è certo grattato, come dimostrano i 65 gol messi a segno, senza contare i 2 di questo campionato finora tormentando dagli infortuni (sono più le partite che ha saltato di quelle che ha giocato).(sempre ammesso che davvero non ci siano possibilità che alla fine possa rinnovare e rimanere)