Chissà cosa avrà pensato Urbano Cairo nel sentire quest'oggi l'ennesima critica al suo operato, non da parte di qualche tifoso, ma dal proprio allenatore, Ivan Juric. Il tecnico non ha mai nascosto la propria delusione per un mercato estivo molto diverso da quello che si aspettava, da quello che forse gli era stato promesso al momento della firma sul contratto. Lo ha ribadito anche alla vigilia della partita contro il Bologna. Nel frattempo in Emilia Romagna anche Sinisa Mihajlovic svelava di aver avuto problemi con Cairo per via del calciomercato e di essere stato per questo esonerato nel gennaio del 2018. Insomma, un colpo da una parte e uno dall’altro per il presidente granata che da tempo deve fare i conti anche con una piazza sempre più insoddisfatta della sua gestione.



Delle parole dei due allenatori, ma soprattutto quelle di Juric, Cairo dovrà fare tesoro, mettendo anche da parte l'orgoglio. Da quando è presidente del Torino non è mai riuscito a far fare alla propria squadra sul salto di qualità tanto atteso ma anche promesso dallo stesso massimo dirigente granata. Certo, in alcuni casi accontentare i propri allenatori gli è costato caro (basti pensare ai milioni spesi per prendere i vari Niang e Verdi, voluti rispettivamente da Mihajlovic e Mazzarri), ma questa è la strada da percorrere, soprattutto ora che si è deciso di dare fiducia a un tecnico come Juric a cui è stato fatto anche un contratto di tre anni. Cairo impari dai propri errori.