Quattro allenatori diversi in due campionati, due direttori sportivi, due salvezze raggiunte in extremis e una tifoseria sempre più sul piede di guerra, sempre più arrabbiata e amareggiata. Poi è arrivato Ivan Juric, il quinto tecnico in un anno e mezzo, ma che per Urbano Cairo rappresenta una sorta di ultima spiaggia: l’ultima possibilità per riconciliarsi almeno con un parte della tifoseria, di costruire un ciclo importante dopo vari fallimenti.



Come un giocatore di poker, Cairo ha provato l’all-in puntando tutto sul tecnico croato, offrendogli un contratto di tre anni a 2 milioni di euro a stagione: mai, in precedenza, aveva pagato così tanto un allenatore. Una mossa per nulla scontata considerato anche il carattere di Juric, uno che non ha certo peli sulla lingua, che se c’è da criticare l’operato societario lo fa senza troppe remore. E puntualmente lo ha fatto anche al Torino, lamentando il fatto che le sue richieste nel mercato estivo non siano state ascoltate (o lo sono state solo in parte).



Juric spera di avere maggiore voce in capitolo in ogni decisione societaria (come l’ha avuta riguardo allo staff medico) e intanto sul campo sta dimostrando di meritare quella fiducia che chiede: il suo Torino diverte e convince, dà l’impressione di poter fare punti contro chiunque e ne avrebbe meritati certamente di più rispetto a quelli che ha conquistato finora. Cairo in estate ha scelto di puntare tutto sul tecnico croato, non si tiri indietro sul mercato di gennaio: Juric merita di essere accontentato.