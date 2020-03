Il termine ultras, nel linguaggio comune, è spesso utilizzato con una connotazione negativa, associato quasi esclusivamente a fenomeni di violenza negli stadi. Ora da un gruppo di ultras del Torino, i Bogianen Granata per l’esattezza, è arrivata una lezione di umanità e solidarietà che potrebbe fa impallidire anche personalità autorevoli come Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico dell'esecutivo di Boris Johnson, che punta all’immunità di gregge per sconfiggere il Coronavirus a scapito dei più deboli. I deboli, come gli anziani soli, che i Bogianen Granata si sono offerti di aiutare in questi giorni di grave emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia.



Gli ultras del Torino consegneranno la spesa e effettueranno piccole commissioni (come l’andare in farmacia), con tutte le dovute accortezze igienico-sanitarie, per tutti coloro che non possono uscire di casa. Lo faranno senza chiedere nulla in cambio, fino a quando questa emergenza sanitaria (si spera al più presto) non sarà conclusa. Dopo settimane in cui il mondo del calcio europeo sta mostrando il lato peggiore di sé, mettendo in primo piano gli interessi economici (come ha sottolineato Karl-Heinz Rummenigge) rispetto alla salute degli stessi atleti, in cui ha faticato a fermarsi - in alcuni Paesi si gioca ancora e la Uefa ha per il momento sospeso solamente le partite della prossima settimana - sono i Bogianen Granata (ma non solo, per fortuna) ad aver dato una lezione a tutti.