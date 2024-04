Toromania: ci sarebbe da chiedere il rimborso del biglietto

C’erano più di 23.000 tifosi ieri allo stadio per vedere. Dopo la sconfitta di sabato del Napoli sul campo dell’Empoli, quella di ieri era un’occasione incredibile per rilanciare le proprie ambizioni in chiave europea contro una squadra che doveva sì giocare con il coltello tra i denti per non retrocedere ma che, come dimostra la classifica, è in difficoltà. Ma contro una delle formazioni con la peggiore difesa del campionato il Torino non ha saputo andare oltre allo 0-0 producendo appena due occasioni in novanta minuiti.

Se, come accaduto ieri, non riesce a centrare la porta avversaria il Torino non fa gol.è stato nullo,ieri non si è praticamente mai visto,è sparito dopo un tempo,non ha provato la conclusione dal limite neanche quando ha tutto lo spazio per farlo. I numeri d’altronde parlano chiaro: quello del Torino è uno dei peggiori attacchi della Serie A ed è tutto l’anno che la squadra fatica anche solo a costruire nitide occasioni da rete., anche perché il finale di campionato è tutt’altro che semplice: ora la squadra di Juric dovrà affrontare Inter, Bologna, Milan, Verona e Atalanta. Insomma, lo spetto di un altro fallimento è alle porte.