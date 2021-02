Non è facile digerire una sconfitta e, a volte, non è così semplice mandar giù anche un pareggio.A Roma direbbero che il tecnico atalantinoè riuscito a strappare, dopo essersi trovato sotto per 3-0 dopo appena una ventina minuti. Non si spiegherebbero altrimenti le parole a fine partite dell’allenatore dei nerazzurri. “Il primo tempo si era chiuso 3-2 senza che il Torino tirasse in porta” ha dichiarato. Ma, se si vanno a contare proprio i tiri in porta e le occasioni create, ci si accorge che il Torino avrebbe meritato il 3-3 già all’intervallo.ha sfiorato un gol in apertura,ha miracolosamente salvato sulla linea un pallone destinato ad entrare sul pregevole scavetto di. Poi ci sono stati i due gol: il primo conche ha raccolto la respinta di Gollini sul rigore da lui stesso calciato, il secondo con il tap-in didopo la traversa di. E meno male che il Torino nei primi quarantacinque minuti, secondo Gasperini, non ha mai tirato in porta.. Basta riguardare i replay della seconda marcatura e ci si accorge che quello di Gosens non era un tiro, ma un traversone, non a caso la stessa Lega serie A non assegnare la rete al terzino, ma la considera un autogol di Sirigu.Forse, quando rivedrà l’incontro per analizzarlo al meglio si renderà conto che non ci si è trovati sul 3-2 “senza che il Torino tirasse in porta”.(che ancora brucia)