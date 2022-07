Dopo la lite, i colpi di mercato. Finalmente, aggiungiamo. Gli arrivi di Valentino Lazaro e Aleksej Miranchuk (domani effettueranno entrambi le visite mediche e firmeranno i rispettivi contratti con il Torino) non sono figli di quello scontro verbale (che per poco non è diventato anche fisico) tra Davide Vagnati e Ivan Juric ma certamente quel che è accaduto nel parcheggio dell’hotel a Waidring ha contribuito ad arrivare alla doppia fumata bianca: anche solo per distogliere l’attenzione dal fattaccio, per spostare il dibattito pubblico su altro, era necessario velocizzare le trattative e non è un caso che 24 ore dopo la diffusione del famoso video si sia chiusa la trattativa per Lazaro. E oggi è arrivato anche il sì per Miranchuk.



Ivan Juric è stato costretto a svolgere le tre settimane di preparazione in ritiro in Austria con una squadra incompleta, con diversi giocatori fuori dal progetto o ragazzi della Primavera a colmare i buchi nella rosa: basti guardare la formazione mandata in campo con l’Apollon Limassol, poche ora dopo la lite con il dt, per rendersi conto di quanti giocatori manchino. Da martedì al Filadelfia ci saranno anche Lazaro e Miranchuk, poi dovrebbe arrivare il giovane Ilkhan per rinforzare il centrocampo ma mancheranno almeno altri tre giocatori per completare davvero la squadra. Stavolta non ci dovrebbe essere bisogno di un’altra lite per far in modo che arrivino. O almeno ce lo si augura.