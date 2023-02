Lo si poteva immaginare che il Mondiale a novembre avrebbe creato qualche problema, ci si aspettava che anche ilpotesse pagarne dazio ma si è sperato che la partecipazione alla Coppa del Mondo non incidesse più di tanto sulle prestazioni diInvece no, da quando il campionato è ricominciato il trequartista croato non è più lo stesso della prima parte di stagione. Sia chiaro, le sue qualità tecniche non sono in discussione, non lo è neanche il fatto che per il Torino sia un giocatore molto importante per il presente e anche per il futuro (per questo bisognerebbe riscattarlo dalsenza pensarci troppo), maInsomma, per farla breve Vlasic non è nella miglior condizione fisica. Sono diversi i calciatori che sono stati protagonisti al Mondiale che in questo mese e mezzo di campionato non sono riusciti a incidere con i loro club, il trequartista granata non è certo l’unico, il Torino ha però un disperato bisogno di avere Vlasic nella miglior condizione possibile, soprattutto considerando che, grazie alla penalizzazione della, si è ritrovata in piena corsa per la qualificazione alla Conference League. Per meriti propri, vincendo gli scontri diretti contro la, ma anche rimontando da 2-0 a 2-2 la partita contro, il Torino è riuscito a prendersi la settima posizione (resta da capire se riuscirà a conservarla al termine di questa giornata) e difenderla con un Vlasic non al top è molto più complicato.