Sembra uno scherzo, ma non lo è. Ilperde l’ennesimo derby e poco dopo spunta una foto, un post o un like di qualche calciatore granata che fa infuriare ancora di più i tifosi. Succede puntualmente dopo una sconfitta contro la. Se subito dopo aver perso il derby uno dei primi pensieri che si ha è quello di scattare, sorridente, una foto con l’avversario a cui si è appena chiesta la maglia (è difficile credere che sia stato Pogba a chiedere la maglia a Bayeye) per poi postarla su Instagram vuol dire che del Toro non si è capito nulla e nemmeno di quanto sia importante il derby.Quante foto di calciatori della, della, dell’del, delo dellasorridenti, abbracciati all’avversario negli spogliatoi, con la maglia del proprio idolo che gioca nell’altra squadra avete visto subito dopo una sconfitta in un derby? O avete visto fotografie simili di giocatori delladopo le partite controin cui sono arrivate brucianti sconfitte? Se al Torino questo accade con continuità è perchéi, da chi ieri sera aveva il fegato che rodeva per quel 4-2. D’altrondevincendone solo uno. Contro la Juventus, negli ultimi 18 anni, anche le più piccole squadre transitate in Serie A hanno fatto meglio e possono vantare una media punti migliore. Juric alla vigilia del derby diceva: “Vorrei che ci fosse più amore per questa maglia, da giocatori e società compresi”. Auguri mister, la foto di Bayeye dimostra che di strada da fare ce n’è ancora tanta, tantissima, perché all’interno del Torino ci si innamori di quella maglia che oggi viene scambiata sorridendo dopo un 4-2 in un derby.