Ci sono pareggi che fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, altri che lo fanno vedere mezzo vuoto. Lo 0-0 ottenuto dal Torino contro il Napoli appartiene alla prima categoria: un po’ perché finalmente la difesa è tornata solida e compatta e non ha subito gol (per la prima volta in questo campionato), un po’ perché, pur trovandosi di fronte una delle migliori squadre della serie A, il Toro ha saputo anche divertire, creare occasioni da gol, tanto da lasciare il campo anche con un po’ di rammarico per alcune situazioni non sfruttate al meglio che potevano regalare i tre punti. Tra gli aspetti positivi della sfida contro i partenopei c’è anche il ritorno di Iago Falque.



Lo spagnolo non lo si vedeva in campo da oltre due mesi per via dell’infortunio alla caviglia subito contro il Debrecen. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e nelle prossime settimane dovrà ancora lavorare per raggiungere il livello di condizione dei propri compagni, il suo ritorno non potrà che fare bene al Torino. Di giocatori con le qualità tecniche di Iago Falque, Walter Mazzarri in rosa non ne ha molti e ogni squadra ha bisogno di questo tipo di calciatori per fare il salto di qualità.



Ora che Falque è tornato, inoltre, Mazzarri potrà finalmente schierare quel tridente composto da Andrea Belotti e Simone Verdi, oltre che dallo spagnolo, che i tifosi sognano da quando la scorsa estate le voci dell’arrivo del numero 24 dal Napoli hanno iniziato a farsi sempre più insistenti. Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, ora che ha recuperato anche il suo numero 10 il Torino può guardare con fiducia al futuro.