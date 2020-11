Una rondine non fa primavera. Due, neppure, ma possono essere l’indizio che forse, finalmente, ilpuò contare su. Guardando i fatti, da quando è arrivato in granata l’attaccante non ha mai convinto pienamente, né i tifosi, néi: è vero che i primi sono stati sempre più severi con lui che con gli altri per quel suo passato alla Juventus e l’atteggiamento provocatorio avuto in un derby di Coppa Italia, è altresì vero che il secondo non gli ha mai concesso chissà quanto spazio, vedendolo più come alternativa dipiuttosto che come suo compagno di reparto. Ma va anche detto che pure lo stessoa schierarlo titolare più sovente.Con l’arrivo di, che aveva iniziato a dargli più fiducia, una crescita da parte dell’ex Valencia aveva iniziato a intravedersi e le tre reti realizzate nel post lockdown lo hanno sottolineato. Anchesembra credere nel suo numero 11: lo ha fatto capire sin dalle amichevoli estive. Lo ha fatto giocare nelle prime partite, non lo ha avuto a disposizione per circa un mese, e ora è tornato a dargli fiducia.gol contro l’gol e (quasi) assist contro la. Certo quello con la formazione ligure non è stato un test particolarmente probante per il Torino, ma, che sia contro il Real Madrid in Champions League o contro la Virtus Entella in Coppa Italia., non solo quella dei compagni di squadra che ha sempre avuto. In un momento difficile come questo, con una classifica che fa venire i brividi nonostante si sia solamente all’ottava giornata di campionato, il Torino ha bisogno anche del miglior Zaza. Sperando che questi due gol non siano soltanto un’illusione, anche perché l'attaccante ha due campionati deludenti da farsi perdonare.