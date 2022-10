Lo scorso giugno non serviva certo essere Nostradamus per prevedere chealsarebbe mancato. E tanto. Non era però neppure difficile prevedere che in una qualsiasi grande del nostro campionato il Gallo avrebbe fatto fatica a giocare e alla Roma, finora, si è sempre dovuto accontentate di qualche scampolo di gara, le uniche due presenze da titolare sono state in Europa League controma non appena il livello degli avversari si è alzato, come avvenuto ieri contro ilha preferito affidarsi ai titolariCerto la stagione è ancora lunga e lo spazio, anche in campionato, per Belotti non mancherà. Ma non rinnovare il contratto con il Torino per trasferirsi nella Capitale in termini di minutaglie non sembra essere stata una buona idea: il Gallo era però alla ricerca di un progetto ambizioso più che di spazio in campo, lo ha spiegato lui stesso., anche perché in estate si è deciso di non sostituirlo ma di puntare su quei giocatori che lo scorso anno erano le sue riserve: una scommessa che, finora, non è stata vinta, tanto che l’attacco granata è il terzo peggiore della serie A.e in questo inizio di campionato sta continuando a segnare con il contagocce, appena due reti in otto giornate di campionato.: ha finora giocato meno e continua a dover fare i conti con alcuni problemi fisici.