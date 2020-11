può tirare un sospiro di sollievo:. Tranquillo però non può esserlo l’allenatore abruzzese, perché quanto raccolto dalla sua squadra fino a questo momento non è certo stato all’altezza delle aspettative: una sola vittoria, due pareggi, quattro sconfitte nelle prime sette partite, il terzultimo posto in classifica in coabitazione con il Genoa e tanti problemi ancora da risolvere. Ma se per il momento Giampaolo resta ancora seduto sulla propria panchina è perché non è certo lui l’unico colpevole di questo inizio di stagione insufficiente.Probabilmente, per poter anche solo sperare di vederla lottare per l’Europa. D’altronde se lo scorso anno il Torino si è salvato a fatica, dopo aver incassato anche pesanti sconfitte (vedasi lo 0-7 con l’o il 4-0 a) un motivo c’è. Non poteva certo bastare cambiare i terzini e inserire il soloa centrocampo per sperare di far partire realmente un nuovo ciclo.Giampaolo è però consapevole del fatto che se il Torino non invertirà la rotta Cairo non avrà altra scelta che optare per il cambio in panchina per sopperire anche ai propri errori. Giusto o no è così che funziona (quasi sempre) nel calcio. Nonostante uno scialbo 0-0 e le incredibili difficoltà riscontrate dalla squadra nel costruire gioco, Giampaolo nel post partita ha cercato di mantenere alto l’umore della squadra per non farla crollare nuovamente nelle proprie insicurezze: al Torino serve prima di tutto la testa per rialzarsi. E a Giampaolo serve a tutti i costi che il Torino si rialzi.