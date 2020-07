L’aritmetica non permette ancora di abbassare la guardia ma un sospiro di sollievo, dopo il 3-0 rifilato allo si può salvare. E scontato non l’era affatto dopo aver visto le ultime partite della gestionecon ilpreso a pallate prima dall’e poi anche dal, dopo le difficoltà iniziale dovute al fatto di aver ereditato una squadra allo sbando,Dopo il lockdown, pur con una rosa ridotta all’osso e i pochi cambi possibili nelle tante partite ravvicinate, il Torino ha conquistato vittorie pesanti negli scontri diretti controche, a cinque giornate dalla fine, lo hanno portato a otto punti dal terzultimo posto con due squadre, Udinese e Genoa, a far da cuscinetto tra sé e il Lecce.ma è riuscito a ricompattare il gruppo, motivarlo, far crescere i singoli giocatori:, spesso criticato in precedenza, non lo avevamo mai visto avere questa continuità di rendimento,è cresciuto di partita in partita,è in una condizione stratosferica e nemmeno nell’anno dei 26 gol aveva avuto lo stesso rendimento di queste partite. Non è un caso che siano sette gare di fila che va a segno.(ma anche il suo staff). Salverà il Torino e poi probabilmente dovrà cercarsi una nuova squadra. A meno che Cairo e Vagnati non decidano di puntare su di lui anche per il futuro, di inaugurare con Longo il nuovo ciclo granata. Lo meriterebbe.