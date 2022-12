Un anno e mezzo fabalzava agli onori delle cronache sportive, insieme acome l’eroe che avrebbe salvato il calcio trasformandolo, snaturandolo, sradicando le radici su cui in Europa poggia da quando è nato.dopo 12 anni di presidenza e. Non è una sentenza, quella arriverà nella prossima primavera, e solo allora si potrà capire se in qualche modo Agnelli potrà risorgere dalle proprie ceneri, calcisticamente parlando, o se riceverà il colpo del ko.La sconfitta di Agnelli che sta maturando in questo momento è anche una vittoria di chi si è opposto alla creazione di una lega chiusa, per pochi indebitatissimi club, che più che salvare il calcio avrebbe, almeno in una prima fase, permesso a pochi di ricevere ancora più soldi a scapito di tutto il sistema. In attesa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione EuropeaSe c’è un presidente di club che in Italia ha sempre posto l’attenzione sul problema Superlega, opponendosi con ferma decisione alla sua creazione, è proprio quello del: oggi è anche lui tra i vincitori a guardare chi si proclamava salvatore del calcio mondiale ora ai margini di tutto.