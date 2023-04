Alla fine della stagione mancano ancora diverse partite ma il campionato del Torino rischia di essere già finito. La squadra granata ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in casa (in mezzo il pari contro il Sassuolo) e ha palesato i soliti problemi in zona offensivi ma, soprattutto, è apparso privo di idee, incapace di creare vere occasioni da rete: l’unica palla-gol degna di questo nome è il colpo di testa di Miranchuk a inizio ripresa a cui Rui Patricio si è opposto alla grande. Troppo poco.



Insomma, in casa Torino ci sono problemi ben più grandi rispetto alla contestazione di Belotti che è andata in scena nel prepartita con cori e striscioni esposti in Maratona. Ancora una volta la squadra granata è in quel limbo di classifica che per alcuni può anche sembrare un buon risultato, per la maggior parte dei tifosi granata non è affatto. Non ci si può arrendere all’idea che il Torino sia diventata una piccola, una squadra per cui una posizione tranquilla a metà classifica equivale a uno scudetto: per storia e tradizione il Torino non può non cercare di puntare in alto, non può accontentarsi di vivacchiare a metà classifica.



Certo colmare il gap con le grandi è complicato ma l’Atlanta, da molti anni ormai, sta dimostrando che non è affatto impossibile. Dovrebbe essere questo l’obiettivo principale in casa granata, perché il decimo posto o qualsiasi altri lontano in classifica dalla zona Europa sarebbe una sconfitta.