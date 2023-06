Ivan Juric dalla Croazia, dove al momento si trova in vacanza, sta aspettando segnali importanti da Urbano Cairo e Davide Vagnati. D’altronde aveva avuto delle garanzie durante il summit di fine campionato, quello in cui ha confermato che resterà alla guida del Torino anche nella prossima stagione: il primo segnale potrebbe arrivare a brevissimo e riguarda il futuro di Koffi Djidji.



Il difensore ha accettato la proposta di rinnovo e nei prossimi giorni firmerà il contratto. Djidji è un giocatore molto apprezzato da Juric e lo stesso tecnico non ha mai nascosto la propria ammirazione per le qualità del franco-ivoriano: lo considera un punto fermo della propria retroguardia e sperava che potesse accettare la proposta di rinnovo del contratto. Juric in questi mesi ha più volte parlato con il giocatore per cercare di convincerlo a rimanere ma il lavoro più importante attendeva proprio a Cairo e Vagnati: è dai massimi dirigenti che doveva arrivare la proposta giusta, quella necessaria a convincere Djidji.



Il sì che Djidji dovrebbe confermare con la firma sul nuovo contratto sarà una sorta di primo esame superato per Cairo e Vagnati in questa sessione di mercato. Ma ce ne sono ancora tanti altri a partire dai ritorni di Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk: i termini per esercitare i riscatti sono ormai trascorsi ed è quindi necessario trattare nuovamente con il West Ham e l’Atalanta.