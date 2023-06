Hanno ancora poche ore di tempo Urbano Cairo e Davide Vagnati per superare a pieni voti il primo esame di questa sessione di mercato: c’è infatti tempo fino a domani sera per esercitare la clausola per il riscatto di Nikola Vlasic, superato questo termine bisognerà aprire una nuova trattativa con il West Ham ma con il rischio che qualche altra squadra si inserisca nell’affare (come accaduto lo scorso anno con Rolando Mandragora, poi andato alla Fiorentina).



Vlasic è uno di quei giocatori che Ivan Juric ha detto espressamente di volere per la prossima stagione, lo ha ribadito anche una settimana fa quando ha incontrato Urbano Cairo e Davide Vagnati prima di partire dalle vacanze. Si aspetta di essere accontentato, l’allenatore croato, anche perché lo stesso Vlasic ha ribadito che resterebbe volentieri al Torino: il problema, finora, è che il West Ham non ha voluto fare sconti alla società granata e non ha intenzione di incassare un solo euro in meno di quelli stabiliti la scorsa estate.



Si continuerà a trattare per cercare di strappare un accordo, Cairo e Vagnati sanno bene che il mancato riscatto di Vlasic potrebbe iniziare a incrinare il rapporto con Juric che, dopo l’ultima partita di campionato era stato chiaro: se si dovesse ripetere quanto avvenuto un anno fa, non resterà sulla panchina granata ma se ne andrà.