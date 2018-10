Sarebbe dovuto essere ildel Gallo Andrea, a Bologna è invece stato. La squadra di Walterha gettato alle ortiche una vittoria che era praticamente già in tasca.. Non possono che recitare il mea culpa i calciatori granata per questi due punti lasciati al Dall'Ara che, come capitato lo scorso anno con quelli persi nello stesso modo contro il Verona e con la Spal all'andata, potrebbero poi pesare molti nel computo finale.Due settimane fa la splendida rete di Alejandroaveva evitato la beffa contro il: anche in quel caso il Torino non era riuscito a gestire il doppio vantaggio facendosi rimontare sul 2-2 dai ciociari, prima che la splendida conclusione e giro dello spagnolo si infilasse sotto l'incrocio dei pali. Lezione imparata dopo lo spavento preso? Macché. Nella partita successiva il Torino ha commesso gli stessi errori di quindici giorni prima, abbassando i ritmi dopo la seconda rete, giocando con troppa sufficienza fino a subire le reti diQuesta volta al Dall'Ara nessuno ha pescato nel finale il jolly da tre punti e il giorno dopo Bologna-Torino il rammarico è ancora tanto.Viene poi da chiedersi c, il giocatore che in area di rigore non sbagliava mai. Contro il Bologna il Gallo ha invece sbagliato, tanto. Prima ha gestito malissimo un contropiede attardando il passaggio che avrebbe potuto un suo compagno di squadra davanti alla porte, poi si è divorato un gol non riuscendo a controllare un pallone a tu per tu coninfine è sparito dal gioco tanto che Mazzarri, per la prima volta quest'anno, nel secondo tempo ha deciso di richiamarlo in panchina. Questo non è ancora il Toro del Gallo.