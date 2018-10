“Perché noi protestiamo e non si vede mai il Var?”. Questa frase, pronunciata nel post partita didall'allenatore granata, è la sintesi del-pensiero. E come dare torto al tecnico toscano? In queste prime dieci giornate di campionato,, eppure di episodi quantomeno dubbi ce ne sono stati: il contatto in areain Roma-Torino, il gol incredibilmente e ingiustamente annullato ain Udinese-Torino, il gol convalidato ain Torino-Frosinone (nonostante la netta carica su Izzo), l'affossamento diin area in Bologna-Torino e, infine, la spallata traNessuno di questi episodi l'arbitro di turno ha rivisto le immagini al Var. E in alcuni casi gli errori sono oggettivi. Se è vero che fra tutti quelli elencati, il contatto in Fiorentina-Torino è l'episodio per cui Mazzarri ha meno motivi di protestare (il rigore, stavolta, sarebbe stato molto generoso) è altrettanto vero che è comprensibile il fatto che il tecnico abbia perso la pazienza:e ha lasciato sui vari campi diversi punti, non solo per i propri demeriti.Ripercorrendo tutto ciò che è accaduto in questo inizio di campionato si spiega lo sfogo di Mazzarri al termine di Fiorentina-Torino. E a proposito della partita, non deve passare sottotraccia la buona prestazione giocata dai suoi ragazzi, che avrebbero meritato un altro risultato per la prestazione offerta ma si sono dovuti accontentare dell'1-1 finale. La Fiorentina ieri sera non è stata aiutata dagli arbitri, Mazzarri lo sa, ma dopo essere stato allontanato dalla panchina alla prima protesta e, dopo che per l'ennesima volta un episodio nell'area di rigore avversaria non è stato neanche riguardato al Var, la sua rabbia e la sua frustrazione è comprensibile.