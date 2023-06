E’ il giorno della verità, non solo per il futuro dima, soprattutto, per quello del. Cairo si è detto sicuro che l’allenatore resterà, il tecnico, pur dimostrandosi fiducioso, ha invece ribadito che prima vorrà ascoltare quello che gli verrà proposto:La critica principale che viene fatta aè quella di non essere mai riuscito a far fare il salto di qualità (tra l’altro promesso) al suo Torino: a una tifoseria come quella granata non può stare bene galleggiare a metà classifica,e lottare con loro per obiettivi importanti quali la qualificazione a una coppa europea. Il primo errore da non commettere è quello di smantellare la squadra, come era stato fatto un anno fa: servirà quindi uno sforzo da parte di Cairo prima di tutto per i riscatti didue giocatori che per il Torino sono molto importanti e difficilmente sostituibili alle stesse cifre. Poi andranno rinforzati il centrocampo e le fasce laterali, puntellati la difesa e l’attacco e, come anche la partita di ieri ha dimostrato, servirebbe investire su un nuovo portiere titolare, ma questo molto difficilmente accadrà. Si andrà avanti con, nonostante i tanti errori commessi anche quest’anno.Il sì di Juric alla permanenza dovrebbe rappresentare una garanzia sulla volontà di Cairo di provare a crescere, di rimediare almeno in parte agli errori fatti anche nel recentissimo passato. Non resta che sperare che sia davvero così.