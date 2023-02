Tante, troppe volte ilha fallito la partita che poteva dare una svolta alla stagione. Non ieri, non contro l’: è bastato un gol del giocatore probabilmente meno atteso,, per battere i bianconeri e scavalcarli al settimo posto in classifica, quello che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Conference League.sulla trequarti, il risultato è stato cheregalando i tre punti al Torino.Ora si dovrà difendere con le unghie e con i denti quel settimo posto e non sarà facile, considerato che alle spalle in classifica c’è unache ha certamente i mezzi tecnici per scalare la classifica e rimontare punti e posizioni. Senza però sottovalutare squadre come lao ilDelle quattro semifinaliste di Coppa Italia, la squadra nerazzurra è l’unica a essere in classifica in una posizione che garantirebbe comunque l’accesso a una coppa europea, l’unica che non renderebbe vano il concludere il campionato al settimo posto. Ci sarà tempo per pensare ai risultati dell’Inter in Coppa Italia: ora l’obiettivo deve essere mantenere quel settimo posto in classifica appena conquistato.