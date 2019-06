La Camera Giudicante dell’Uefa ha deciso di non decidere. Milan e Torino, insieme ai loro tifosi, dovranno ancora aspettare per sapere con certezza chi giocherà nella prossima Europa League: se i rossoneri ora hanno qualche speranza in più di partecipare alla coppa, perché i tempi del Tas potrebbero essere lunghi e quelli che separano all’inizio della competizione sono invece brevi, i granata stanno vedendo allontanarsi anche le ultime speranze di vedere Belotti, Sirigu e gli altri protagonisti anche al di fuori dei confini nazionali.



La partita per l’Europa si è ora spostata dagli uffici di Nyon a quelli di Losanna e il Torino non può fare altro che aspettare e sperare. “Se ci dovessero ripescare? Noi siamo prontissimi” aveva dichiarato il direttore generale Antonio Comi nelle scorse ore, dopo aver ritirato il premio Financial Fair Play vinto dalla società granata. Un premio che ora sa quasi di beffa, perché ricorda quei vincoli del fair play finanziario non rispettati per cui i rossoneri sono stati deferiti e che avrebbero potuto portare il Torino in Europa se la Camera Giudicante dell’Uefa avesse emesso una sentenza. Il Toro, come dicevamo, ora attenderà. Ma dopo una stagione terminata senza l’Europa League conquistata sul campo, nonostante il settimo posto e i 63 punti conquistati (che da quando la serie A è a 20 squadre, nella stagione 2004/2005, sono sempre bastati per accedere a una competizione continentale), il timore che un’eventuale sentenza sfavorevole al Milan da parte del Tas (e quindi potenzialmente favorevole ai granata) possa arrivare troppo tardi, quando i giochi saranno già fatti, è forte. Insomma, l’ipotesi della beffa fa ora paura.